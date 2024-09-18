В Раді звернулися до Міноборони через можливе банкрутство "Укртатнафти"

Він також звернув увагу на те, що одночасно з цим дохідна частина іншого очолюваного Сергієм Корецьким підприємства "Укртатнафти" зменшилася на 41 млрд гривень у звʼязку з виведенням центру прибутку до "Укрнафти".

Кучеренко попереджає, що результатом таких маніпуляцій з фінансовими потоками між двома державними компаніями - "Укрнафтою" і "Укртатнафтою", має стати банкрутство стратегічного Кременчуцького НПЗ "Укртатнафти".

"З викладеного вбачається системна робота по доведенню до банкрутства Кременчуцького НПЗ, бо прибуткову складову повністю забрано до "Укрнафти", одночасно штучно сформовано неринкову вартість нафти яку закладено до позовних вимог "Укрнафти" і у разі не сплати сьогодні 18 вересня Укртатнафтою встановленого Верховним Судом судового збору, судове провадження буде закрито і "Укртатнафта" має сплатити "Укрнафті" 6,4 млрд гривень, яких в неї немає і не передбачається", - написав Кучеренко.

Нардеп також повідомив, що з огляду на таку ситуацію він вже направив депутатські звернення до Міноборони і "Нафтогазу" з вимогою негайно втрутитися в ситуацію, а також зобовʼязати Корецького негайно здійснити оплату судового збору з метою неупередженого судового розгляду і винесення законного остаточного рішення по справі щодо "зниклої" нафти.

Нардеп також стверджує, що дії Корецького спрямовані на штучне завищення прибутковості "Укрнафти" шляхом перекачування ресурсів з "Укртатнафти", що по суті, руйнує фінансову стабільність останньої.

Крім того, нардеп звернув увагу на маніпуляції з ціною на нафту, яка використовується в судовому процесі.

"Ціна на нафту, яка зазначена в судовому позові, суттєво перевищує реальну ринкову вартість. Якщо ринкова вартість нафти в обсязі 183 тисяч тон складала приблизно 4,2 млрд гривень, то в позові зазначено 6,4 млрд гривень, що є явно завищеною ціною", - зауважив Кучеренко.

Депутат також вимагає проведення термінового аудиту діяльності "Укрнафти" і "Укртатнафти" для виявлення всіх порушень і маніпуляцій. За його словами, саме держава має взяти на себе відповідальність за забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств в умовах війни.