В Раде обратились в Минобороны из-за возможного банкротства "Укртатнафты"

Он также обратил внимание, что одновременно с этим доходная часть другого возглавляемого Сергеем Корецким предприятия "Укртатнафты" уменьшилась на 41 млрд гривен в связи с выводом центра прибыли в "Укрнафту".

Кучеренко предупреждает, что результатом таких манипуляций с финансовыми потоками между двумя государственными компаниями - "Укрнафтой" и "Укртатнафтой" должно стать банкротство стратегического Кременчугского НПЗ "Укртатнафты".

"Из изложенного усматривается системная работа по доведению до банкротства Кременчугского НПЗ, поскольку прибыльная составляющая полностью изъята в "Укрнафту", одновременно искусственно сформирована нерыночная стоимость нефти которая заложена до исковых требований "Укрнафты" и в случае не уплаты сегодня 18 сентября "Укртатнафтой" установленного Верховным Судом судебного сбора будет закрыта и "Укртатнафта" должна оплатить "Укрнафте" 6,4 млрд гривен, которых у нее нет и не предполагается", - написал Кучеренко.

Нардеп также сообщил, что, учитывая такую ситуацию, он уже направил депутатские обращения в Миноборону и "Нафтогаз" с требованием немедленно вмешаться в ситуацию, а также обязать Корецкого немедленно осуществить оплату судебного сбора с целью беспристрастного судебного разбирательства и вынесения законного окончательного решения по делу. "пропавшей" нефти.

Нардеп также утверждает, что действия Корецкого направлены на искусственное завышение доходности "Укрнафты" путем перекачки ресурсов из "Укртатнафты", что, в сущности, разрушает финансовую стабильность последней.

Кроме того, нардеп обратил внимание на манипуляции с ценой на нефть, используемую в судебном процессе.

"Цена на нефть, указанная в судебном иске, существенно превышает реальную рыночную стоимость. Если рыночная стоимость нефти в объеме 183 тысячи тонн составляла примерно 4,2 млрд гривен, то в иске указано 6,4 млрд гривен, что является явно завышенной ценой" , – заметил Кучеренко.

Депутат также требует проведения срочного аудита деятельности "Укрнафты" и "Укртатнафты" для выявления всех нарушений и манипуляций. По его словам, именно государство должно взять на себя ответственность за обеспечение стабильной работы стратегических предприятий в условиях войны.