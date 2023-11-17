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У Раді знову відмовилися скасувати заочне навчання

Україна, П'ятниця 17 листопада 2023 14:44
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У Раді знову відмовилися скасувати заочне навчання Фото: Рада відмовляється скасувати заочку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Профільний комітет Верховної ради знову прибрав із законопроекту норму про скасування заочної форми навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення депутата Юлії Гришиної ("Слуга народу") в Telegram.

"Сьогодні під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій ми вдруге виключили норму про скасування заочної форми навчання. Цього разу із законопроекту №10177 щодо розвитку освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті", - написала вона.

Невдала спроба скасувати заочне навчання

Верховна Рада ухвалила 8 листопада закон, який попередньо містив норму про скасування вступу на заочну та вечірню форму навчання.

Але потім з'ясувалося, що Комітет з питань освіти та науки прибрав це положення з тексту законопроекту.

Таким чином у 2024 році абітурієнти зможуть вступати на заочну чи вечірню форму навчання, повідомили у Міністерстві освіти та науки.

Скільки в Україні заочників

За даними Держстату, на початок 2022/23 навчального року в Україні було 301 765 студентів, з яких 272 505 навчалися за денною формою, 784 - за вечірньою, 28 473 - за заочною, а 3 - на екстернаті.

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