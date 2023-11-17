В Раде снова отказались отменить заочное обучение

Профильный комитет Верховной рады снова исключил из законопроекта норму об отмене заочной формы обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Юлии Гришиной ("Слуга народа") в Telegram .

"Сегодня во время заседания Комитета по вопросам образования, науки и инноваций мы вторично исключили норму об отмене заочной формы обучения. На этот раз из законопроекта №10177 о развитии образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании", - написала она.

Неудачная попытка отменить заочное обучение

Верховная Рада приняла 8 ноября закон, предварительно содержавший норму об отмене вступления на заочную и вечернюю форму обучения.

Но потом выяснилось, что Комитет по вопросам образования и науки принял это положение из текста законопроекта.

Таким образом, в 2024 году абитуриенты смогут поступать на заочную или вечернюю форму обучения, сообщили в Министерстве образования и науки.

Сколько в Украине заочников

По данным Госстата, на начало 2022/23 учебного года в Украине было 301 765 студентов, из которых 272 505 обучались на дневной форме, 784 - на вечерней, 28 473 - на заочной, а 3 - на экстернате.