В Раде снова отказались отменить заочное обучение
Профильный комитет Верховной рады снова исключил из законопроекта норму об отмене заочной формы обучения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Юлии Гришиной ("Слуга народа") в Telegram.
"Сегодня во время заседания Комитета по вопросам образования, науки и инноваций мы вторично исключили норму об отмене заочной формы обучения. На этот раз из законопроекта №10177 о развитии образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании", - написала она.
Неудачная попытка отменить заочное обучение
Верховная Рада приняла 8 ноября закон, предварительно содержавший норму об отмене вступления на заочную и вечернюю форму обучения.
Но потом выяснилось, что Комитет по вопросам образования и науки принял это положение из текста законопроекта.
Таким образом, в 2024 году абитуриенты смогут поступать на заочную или вечернюю форму обучения, сообщили в Министерстве образования и науки.
Сколько в Украине заочников
По данным Госстата, на начало 2022/23 учебного года в Украине было 301 765 студентов, из которых 272 505 обучались на дневной форме, 784 - на вечерней, 28 473 - на заочной, а 3 - на экстернате.