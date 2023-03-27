ua ru
Пн, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Раді заявили, що для відновлення енергосистеми необхідні доходи від експорту електроенергії

Новость на русском →
Понеділок 27 березня 2023 21:06
У Раді заявили, що для відновлення енергосистеми необхідні доходи від експорту електроенергії Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Сергей Новиков

Надлишок електроенергії необхідно експортувати, щоб Україна мала кошти для відновлення енергосистеми після ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Згідно з ним, комітет провів засідання підкомітету з енергетичної безпеки, де зібрались народні депутати, керівництво Міністерства енергетики, а також представники українських енергетичних компаній. Під час зустрічі вони обговорили першочергові кроки для розв’язання проблем паливно-енергетичного комплексу.

"Всі без виключення учасники круглого столу погодилися, що допоки в українській енергосистемі існує надлишок (профіцит) електроенергії, необхідно скасувати заборону на її експорт до ЄС. Доходи країни від експорту надлишків електроенергії вкрай необхідні для відновлення енергосистеми після ворожих атак", - йдеться в ньому.

Окремо на зустрічі обговорили необхідність продовження дії законодавчої норми, щодо використання частини доходів оператора системи передачі від продажу перетинів для експорту електроенергії на погашення боргів перед державним підприємством "Гарантований покупець".

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що економіка України потребує коштів від експорту електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Електроенергія
NEWS
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
DAILY
Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає