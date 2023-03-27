У Раді заявили, що для відновлення енергосистеми необхідні доходи від експорту електроенергії

Надлишок електроенергії необхідно експортувати, щоб Україна мала кошти для відновлення енергосистеми після ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Згідно з ним, комітет провів засідання підкомітету з енергетичної безпеки, де зібрались народні депутати, керівництво Міністерства енергетики, а також представники українських енергетичних компаній. Під час зустрічі вони обговорили першочергові кроки для розв’язання проблем паливно-енергетичного комплексу.

"Всі без виключення учасники круглого столу погодилися, що допоки в українській енергосистемі існує надлишок (профіцит) електроенергії, необхідно скасувати заборону на її експорт до ЄС. Доходи країни від експорту надлишків електроенергії вкрай необхідні для відновлення енергосистеми після ворожих атак", - йдеться в ньому.

Окремо на зустрічі обговорили необхідність продовження дії законодавчої норми, щодо використання частини доходів оператора системи передачі від продажу перетинів для експорту електроенергії на погашення боргів перед державним підприємством "Гарантований покупець".

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що економіка України потребує коштів від експорту електроенергії.