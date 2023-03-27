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В Раде заявили, что для восстановления энергосистемы необходимы доходы от экспорта электроэнергии

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Понедельник 27 марта 2023 21:06
В Раде заявили, что для восстановления энергосистемы необходимы доходы от экспорта электроэнергии Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Сергей Новиков

Избыток электроэнергии необходимо экспортировать, чтобы у Украины были средства для восстановления энергосистемы после вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Согласно ему, комитет провел заседание подкомитета по энергетической безопасности, где собрались народные депутаты, руководство Министерства энергетики, а также представители украинских энергетических компаний. В ходе встречи они обсудили первоочередные шаги по решению проблем топливно-энергетического комплекса.

"Все без исключения участники круглого стола согласились, что пока в украинской энергосистеме существует излишек (профицит) электроэнергии, необходимо отменить запрет на ее экспорт в ЕС. Доходы страны от экспорта излишков электроэнергии крайне необходимы для восстановления энергосистемы после вражеских атак", - говорится в нем.

Отдельно на встрече обсудили необходимость продления действия законодательной нормы относительно использования части доходов оператора системы передачи от продажи сечений для экспорта электроэнергии на погашение долгов перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель".

Напомним, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что экономика Украины нуждается в средствах от экспорта электроэнергии.

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