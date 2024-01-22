В Раді зареєстрували законопроект Зеленського про множинне громадянство

Зазначається, що проєкт закону має назву "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України".

Президент визначив його як невідкладний.

Множинне громадянство в Україні

Зазначимо, що множинне громадянство - це статус громадянства, при якому особа послідовно визнається громадянином (громадянкою) двох чи більше країн за законами цих країн. Втім, Конституція України (стаття 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство.

В жовтні 2023 року в МЗС заявили, що вважають необхідним запровадження множинного громадянства в Україні. Але мають бути винятки, що стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україні розглядали можливість на законодавчому рівні врегулювати питання множинного громадянства.

У грудні 2021 року президент Володимир Зеленський вносив до Верховної ради законопроект про множинне громадянство, але документ так і не встигли розглянути.

Сьогодні Зеленський повідомив, що внесе в Раду законопроект про множинне громадянство.