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У Раді запропонували значно підняти акцизи на пальне

Фото: акциз на автогаз пропонують значно підвищити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект про підвищення ставок акцизу на пальне. Депутат з фракції "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький пропонує додатково збирати до бюджету 1,2 млрд гривень щомісячно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №9348.

Проектом пропонується встановити наступні ставки акцизного податку:

  • для бензинів - 175 євро за 1000 літрів,
  • дизельне пальне - 175 євро за 1000 літрів,
  • газ скраплений - 129,5 євро за 1000 літрів.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, такі ставки забезпечать надходження до державного бюджету у розмірі 6,4 млрд гривень щомісячно, що на 1,2 млрд гривень більше в порівнянні зі ставками діючої редакції Податкового кодексу України (будуть діяти з 01.07.2023 року).

Обґрунтування підвищення ставок

Автор проекту зазначає, що акцизний податок, який включається в ціну продукту безпосередньо впливає на попит взаємозамінних продуктів. Так, значне відхилення ставок акцизного податку між скрапленим газом та бензином зумовлю підвищений попит на скраплений газ. В свою чергу, на сьогодні ринок скрапленого газу є імпортозалежним, більше того, велика вірогідність потрапляння такого продукту з рф, через такі країни як Польща, Литва, Латвія.

"Тобто зберігається невиправданий дисбаланс у ставка акцизного податку на користь скрапленого газу. Також, з огляду на необхідність забезпечення достатнього рівня доходів до Державного бюджету в умовах військового стану необхідно підвищити ставки акцизного податку на нафтопродукти, але з урахуванням необхідності збалансованості попиту між взаємозамінними нафтопродуктами", - йдеться в проекті.

Нові ставки з 1 липня

Нагадаємо, восени 2022 року було частково повернуто акцизи на бензин, дизельне пальне та автогаз, скасовано навесні 2022 року. Закон передбачає дію ставки ПДВ на рівні 7% до 1 липня 2023 року, після чого вона зросте до 20%.

З 1 липня 2023 року відповідно до діючих положень Податкового кодексу України діятимуть наступні ставки для бензинів - 213,5 євро за 1000 літрів (зараз 100 євро), дизельне пальне - 139,5 євро (зараз 100 євро) за 1000 літрів, газ скраплений - 52 євро (зараз 52 євро) за 1000 літрів.

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Ціни на бензин