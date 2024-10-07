Раді запропонували виключити з комітетів нардепів-втікачів Одарченка та Дмитрука

Що передувало

Нагадаємо, минулого року Андрію Одарченку повідомили про підозру у спробі дати хабар тоді ще голові Агентства відновлення Мустафі Найєму у розмірі 50 тисяч доларів у криптовалюті.

Таким чином нардеп хотів "посприяти" виділенню грошей із фонду для ліквідації наслідків російської агресії на ремонт університету, де він обіймав посаду ректора.

Суд помістив його під варту з можливістю внесення застави у розмірі 15 млн гривень. Практично одразу після цього нардеп вийшов із СІЗО. У вересні стало відомо, що Одарченко втік за кордон, його оголосили у міжнародний розшук.

Водночас Дмитруку наприкінці серпня повідомили про підозру у нападі на правоохоронця та військового. Але на той момент нардеп вже втік за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.