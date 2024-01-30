У Раді запропонували нову умову для консульських послуг військовозобов'язаним українцям

У Верховну ради України внесли законопроект про мобілізацію. Зокрема, він передбачає, що надавати консульські послуги військовозобов'язаним українцям будуть лише за умови наявності військово-облікових документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект.
Законопроектом пропонується, що частину консульських послуг для громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років надаватимуть у разі наявності військово-облікових документів. Їхню дійсність перевірятиме консульський чиновник.
При цьому наявність військово-облікових документів не є обов'язковою у разі:
Також у документі передбачено, що оформлення паспорта громадянина України або закордонного паспорта для осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років можливе за наявності військово-облікових документів. Дійсність документів перевіряється працівником відокремленого підрозділу.
При цьому українців хочуть зобов'язати носити з собою військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу. Їх можуть перевіряти співробітники територіальних центрів комплектування чи поліції, а також прикордонники.
Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, Кабінет міністрів повторно вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію. Відомство розробило оновлену версію документа.
Зокрема, законопроект передбачає обмеження для ухилянтів, зниження призовного віку з 27 до 25 років і не лише.
Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.
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