У Раді запропонували нову умову для консульських послуг військовозобов'язаним українцям

У Верховну ради України внесли законопроект про мобілізацію. Зокрема, він передбачає, що надавати консульські послуги військовозобов'язаним українцям будуть лише за умови наявності військово-облікових документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект .

Консульські послуги

Законопроектом пропонується, що частину консульських послуг для громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років надаватимуть у разі наявності військово-облікових документів. Їхню дійсність перевірятиме консульський чиновник.

При цьому наявність військово-облікових документів не є обов'язковою у разі:

оформлення посвідчення особи на повернення до України;

консульських послуг для дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

нотаріальних дій щодо оформлення спадщини;

консульських послуг для громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Отримання паспорта

Також у документі передбачено, що оформлення паспорта громадянина України або закордонного паспорта для осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років можливе за наявності військово-облікових документів. Дійсність документів перевіряється працівником відокремленого підрозділу.

Перевірка військово-облікових документів

При цьому українців хочуть зобов'язати носити з собою військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу. Їх можуть перевіряти співробітники територіальних центрів комплектування чи поліції, а також прикордонники.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, Кабінет міністрів повторно вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію. Відомство розробило оновлену версію документа.

Зокрема, законопроект передбачає обмеження для ухилянтів, зниження призовного віку з 27 до 25 років і не лише.

Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.