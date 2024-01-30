В Раде предложили новое условие для консульских услуг военнообязанным украинцам

В Верховную раду Украины внесли законопроект о мобилизации. В частности, он предусматривает, что предоставлять консульские услуги военнообязанным украинцам будут только при условии наличия военно-учетных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект .

Консульские услуги

Законопроектом предлагается, что часть консульских услуг для граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будут предоставлять в случае наличия военно-учетных документов. Их действительность будет проверять консульский чиновник.

При этом наличие военно-учетных документов не обязательно в случае:

оформления удостоверения личности на возвращение в Украин;

консульские услуги для детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

нотариальных действий по вопросу оформления наследства;

консульские услуги для граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей.

Получение паспорта

Также в документе предусмотрено, что оформление паспорта гражданина Украины или заграничного паспорта для лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет возможно при условии наличия военно-учетных документов. Действительность документов проверяется сотрудником обособленного подразделения.

Проверка военно-учетных документов

При этом украинцев хотят обязать носить с собой военно-учетный документ вместе с документом удостоверяющим личность. Их могут проверять сотрудники территориальных центров комплектования или полиции, а также пограничники.

Законопроект о мобилизации

Напомним, сегодня, 30 января, Кабинет министров повторно внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Ведомство разработало обновленную версию документа.

В частности, законопроект предусматривает ограничения для уклонистов, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и не только.

Более детально о документе - в материале РБК-Украина.