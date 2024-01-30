В Раде предложили новое условие для консульских услуг военнообязанным украинцам
В Верховную раду Украины внесли законопроект о мобилизации. В частности, он предусматривает, что предоставлять консульские услуги военнообязанным украинцам будут только при условии наличия военно-учетных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект.
Консульские услуги
Законопроектом предлагается, что часть консульских услуг для граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будут предоставлять в случае наличия военно-учетных документов. Их действительность будет проверять консульский чиновник.
При этом наличие военно-учетных документов не обязательно в случае:
- оформления удостоверения личности на возвращение в Украин;
- консульские услуги для детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;
- нотариальных действий по вопросу оформления наследства;
- консульские услуги для граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей.
Получение паспорта
Также в документе предусмотрено, что оформление паспорта гражданина Украины или заграничного паспорта для лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет возможно при условии наличия военно-учетных документов. Действительность документов проверяется сотрудником обособленного подразделения.
Проверка военно-учетных документов
При этом украинцев хотят обязать носить с собой военно-учетный документ вместе с документом удостоверяющим личность. Их могут проверять сотрудники территориальных центров комплектования или полиции, а также пограничники.
Законопроект о мобилизации
Напомним, сегодня, 30 января, Кабинет министров повторно внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Ведомство разработало обновленную версию документа.
В частности, законопроект предусматривает ограничения для уклонистов, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и не только.
Более детально о документе - в материале РБК-Украина.
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