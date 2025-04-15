У Раді зʼявився новий народний депутат від "Слуги народу": що про нього відомо

Верховна Рада дев'ятого скликання поповнилась новим народним депутатом від "Слуги народу". У вівторок, 15 квітня, присягу склав Сергій Мельник.
Про це заявив нардеп Ярослав Залізняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Новий народний депутат Мельник Сергій прийняв присягу - входить у "Слуга народу", - написав Железняк.
Нагадаємо, у лютому цього року Рада припинила повноваження народної депутатки Ірини Кормишкіної. Її підозрювали у незаконному збагаченні, згодом вона визнала свою провину та пішла на угоду зі слідством.
В результаті цього у Раді зʼявилося вакантне місце.Наступною у списку на посаду нардепа була Інна Свириба, однак вона подала заяву про відмову від місця у Верховній Раді.
Комісія визнала її такою, що не набула депутатського мандата. Тож народним депутатом визнали наступного за черговістю - Сергія Мельника.
За даними ЗМІ, 62-річний Мельник станом на 2019 рік був фізичною особою-підприємцем, до балотування у Раду він працював у правоохоронних органах.
Мельник навчався в Одеському Вищому артилерійському командному училищі, де здобув військову спеціальність - командна тактична артилерія. Згодом у Національній юридичній академії ім. Я. Мудрого здобув кваліфікацію юриста.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що в Україні зменшується кількість населення, і, відповідно, постане питання про скорочення кількості народних депутатів із 450 до 300 осіб.
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