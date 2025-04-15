У Раді зʼявився новий народний депутат від "Слуги народу": що про нього відомо

"Новий народний депутат Мельник Сергій прийняв присягу - входить у "Слуга народу", - написав Железняк.

Нагадаємо, у лютому цього року Рада припинила повноваження народної депутатки Ірини Кормишкіної. Її підозрювали у незаконному збагаченні, згодом вона визнала свою провину та пішла на угоду зі слідством.

В результаті цього у Раді зʼявилося вакантне місце.Наступною у списку на посаду нардепа була Інна Свириба, однак вона подала заяву про відмову від місця у Верховній Раді.

Комісія визнала її такою, що не набула депутатського мандата. Тож народним депутатом визнали наступного за черговістю - Сергія Мельника.

Що відомом про Мельника

За даними ЗМІ, 62-річний Мельник станом на 2019 рік був фізичною особою-підприємцем, до балотування у Раду він працював у правоохоронних органах.

Мельник навчався в Одеському Вищому артилерійському командному училищі, де здобув військову спеціальність - командна тактична артилерія. Згодом у Національній юридичній академії ім. Я. Мудрого здобув кваліфікацію юриста.