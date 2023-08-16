В Раді вимагають від КМДА пояснень через будівельне свавілля та знищення історичних об'єктів

До Київської міської державної адміністрації направили звернення щодо охорони культурної спадщини через нещодавні скандальні дії у столиці - знесення 200-річної садиби на Ярославській, 13 Б, яка була зразком київської житлової дерев’яної забудови 19 століття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на автора звернення, голову комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

"За наявною у відкритому доступі інформацією, Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України ще у 2015 році пропонував включити 415 об'єктів культурної спадщини до переліків щойно виявлених пам'яток архітектури, історії, науки і техніки нашого міста. Серед цих пам’яток був і нещодавно знесений будинок за адресою вул. Ярославська 13-Б. Згідно із ЗУ "Про охорону культурної спадщини", органи охорони культурної спадщини зобов'язані публікувати перелік щойно виявлених об'єктів культурної спадщини на своїх офіційних вебсайтах. Проте, на жаль, такий перелік на офіційному сайті Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) відсутній", - повідомила Шуляк.

У своєму зверненні нардеп просить надати список об'єктів, які вже внесено до переліку щойно виявлених пам'яток культурної спадщини міста Києва; пояснити, чому деякі об'єкти не були включені до цього переліку; вказати адресу, де можна знайти офіційний перелік щойно виявлених об'єктів культурної спадщини міста Києва.

"Історія та архітектура - невід’ємна частка української ідентичності, і ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти це надбання для майбутніх поколінь. Тим паче під час повномасштабної війни, коли росія знищує історичні пам’ятки на кожній окупованій території", - резюмувала Шуляк.

Раніше Шуляк наголошувала, що будинок вул. Ярославська 13-Б не був включений ні до переліку пам'яток культурної спадщини національного значення, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, ні до переліку пам'яток культурної спадщини місцевого значення, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, ні до переліку щойновиявлених об’єктів культурної спадщини. Тобто не мав захищеного законодавством статусу пам’ятки культурної спадщини або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Водночас, нардеп наголосила, що знайти перелік щойновиявлених об’єктів культурної спадщини Києва на офіційному сайті КМДА неможливо, адже його там просто немає.

"Відсутність такого переліку, нагадаю, є порушенням частини другої статті 14 ЗУ "Про охорону культурної спадщини" та ігноруванням КМДА виконання прямого обов’язку", - зауважила Шуляк.

Також голова профільного комітету зазначила, що в законі №2851 про реформу містобудування передбачено інструменти для моніторингу та контролю забудови, що дозволить зберегти пам'ятки архітектури від зловживань чиновників та злісних забудовників.

"Відкриті реєстри, електронний підпис для всіх учасників процесу та посилена відповідальність - ці зміни унеможливлять порушення містобудівного законодавства та сприятимуть відповідальній забудові. Законом передбачена автоматична відмова в наданні права на будівництво, реконструкцію чи демонтаж пам’яток культурної спадщини. Це суттєвий крок у напрямку забезпечення охорони унікальних об’єктів. Він означає, що будівельні проєкти, які можуть негативно вплинути на культурну спадщину, будуть ретельно перевірятися, а пам’ятки отримають найвищий ступінь захисту", - резюмувала Шуляк.