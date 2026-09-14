У Раді та Міноборони відповіли, чому виробники досі не отримали гроші за єБалами

У Верховній Раді та Міністерстві оборони відреагували на заяву виконавчого директора Української Ради зброярів Ігоря Федірка про масову затримку виплат виробникам за програмою єБали.

Головне: Заборгованість перед виробниками. Рада зброярів заявила, що виплати за поставлену техніку за єБалами затримуються на місяці, а борг перед окремими компаніями сягає сотень мільйонів гривень. Нова вимога погодження. З 24 червня 2026 року напрями використання коштів ПДФО, з яких фінансуються єБали, мають погоджуватися Міноборони й Держспецзв'язку з профільним комітетом Ради. Лист надійшов із запізненням. Відповідні матеріали від Міноборони комітет отримав лише 10 вересня, через понад два з половиною місяці після набрання чинності нормою. Гроші обіцяють виплатити до кінця року. В Міноборони запевнили, що фінансування програми на 2026 рік передбачене, а затримки пов'язані з рефінансуванням через кредитні кошти ЄС і зміною "бальної системи".

Що пояснили у профільному комітеті ВРУ

У комітеті наголосили, що він не здійснює і не погоджує кожну окрему оборонну закупівлю чи конкретний контракт Міністерства оборони - вибір постачальників і розрахунки за укладеними договорами залишаються в повноваженнях МОУ.

Ідеться про іншу процедуру: 24 червня 2026 року набрали чинності зміни до статті 28 закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік" (Закон №4908-IX), згідно з якими напрями використання коштів мають погоджуватися Міністерством оборони та Адміністрацією Держспецзв’язку саме з профільним комітетом Ради.

Тобто йдеться не про погодження окремих закупівель чи платежів, а про погодження загальних напрямів використання коштів.

За словами комітету, з моменту набуття чинності нормою його представники неодноразово наголошували керівництву Міноборони на необхідності подати передбачені законом матеріали для погодження напрямів використання коштів військового ПДФО.

Це питання порушувалося як на засіданнях комітету, так і на робочих зустрічах із новопризначеним керівництвом міністерства.

Відповідний лист із грифом "ДСК" за підписом першого заступника міністра оборони Олексія Вискуба надійшов до комітету лише 10 вересня - більш ніж через два з половиною місяці після набрання чинності нормою.

У комітеті зазначили, що чому Міноборони звернулося настільки пізно - це питання до самого міністерства, і повідомили, що розглянуть погодження напрямів використання коштів ПДФО на найближчому засіданні у пріоритетному порядку.

Окремо в комітеті підкреслили, що фінансування єБалів не обмежується коштами ПДФО - частина видатків проходить за іншими бюджетними програмами й статтями МОУ, які під процедуру погодження не підпадають.

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Позиція Міністерства оборони щодо фінансування єБалів

У Міноборони заявили, що програма єБали залишається чинним механізмом забезпечення бойових підрозділів необхідними засобами, а кошти на її фінансування до кінця року передбачені - тому всі належні виплати за поставлену техніку будуть проведені.

Окремі технічні затримки в міністерстві пояснили тим, що рефінансування програми планується здійснити за рахунок кредитних коштів Європейського Союзу, що передбачає додаткові процедури, а також плановими змінами до самої "бальної системи".

У МОУ додали, що конструктивно працюють із профільним комітетом Ради, зокрема щодо реалізації програми.

За даними міністерства, від часу інтеграції єБалів із Brave1 Market військові замовили понад 750 тисяч одиниць засобів на суму понад 51,9 млрд грн, а поставлена техніка вже становить майже 40 млрд грн.

Програмою скористалися понад 400 підрозділів, середній строк постачання товарів зі складу - 7–10 днів. У Міноборони наголосили, що стабільне фінансування й оплата поставок є одним із пріоритетів, оскільки напряму впливають на забезпечення бойових підрозділів і стійкість українського ОПК.