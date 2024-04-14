У Раді спрогнозували, коли Зеленський підпише закон про мобілізацію

Корнієнко прогнозує, що президент України Володимир Зеленський "за позитивного сценарію" підпише закон про мобілізацію протягом двох тижнів.

"Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі - за місяць", - сказав віцеспікер Ради.

За словами Корнієнка, нині у парламенті не зареєстровано жодних постанов, які б блокували підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію.

"Ми чекаємо ще один день ці постанови. За два попередні дні їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде", – додав він.