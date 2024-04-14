В Раде спрогнозировали, когда Зеленский подпишет закон о мобилизации

Корниенко прогнозирует, что президент Украины Владимир Зеленский "при положительном сценарии" подпишет закон о мобилизации в течение двух недель.

"Оптимистично, за следующие две недели он будет опубликован и вступит в силу, а дальше нужно отсчитывать определенные сроки, потому что часть норм сразу действует, а некоторые - через месяц", - сказал вице-спикер Рады.

По словам Корниенко, сейчас в парламенте не зарегистрировано никаких постановлений, которые бы блокировали подписание принятых изменений в закон о мобилизации.

"Мы ждем еще один день эти постановления. За два предыдущих дня их не было. И это хороший знак. Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", - добавил он.