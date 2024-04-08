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У Раді розповіли, коли ТЦК зможуть отримати дані реєстрів про військовозобов'язаних

Понеділок 08 квітня 2024 00:45
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У Раді розповіли, коли ТЦК зможуть отримати дані реєстрів про військовозобов'язаних Ілюстративне фото: у Ради висловилися щодо отримання ТЦК даних про військовозобов'язаних (DDK.dn.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Верховній раді України прогнозують, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зможуть отримати дані про чоловіків віком від 17-60 років, які вказуються у різних державних реєстрах, вже за кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці голови Комітету парламенту з питань антикорупційної політики Олени Мошенець в ефірі телемарафону.

Вона висловила сподівання, що протягом кількох місяців "цей процес стане ефективним".

"Бо ми робимо інформаційною, електронною нашу військову частину. Ми робимо все для того, щоб всі ці процеси спростити для нашого військового керівництва", - сказала Мошенець.

Також заступниця голови парламентського Комітету зазначила, що законодавча база вже створена і питання залишаються лише "до конкретних виконавців".

Реєстр "Оберіг"

Нагадаємо, у 2023 році в Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Доступ до нього мають Міноборони, Генеральний штаб, територіальні центри комплектування (ТЦК), інші структури, а самі військовозобов'язані можуть лише перевірити свої дані, для чого треба звернутися до ТЦК.

Реєстр містить інформацію про всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів віком від 18 до 60 років.

До нього заносять такі дані:

  • ПІБ, дата та місце народження, стать, громадянство
  • місце проживання та перебування
  • сімейний стан (наявність дітей)
  • освіта, професія, місце роботи
  • стан здоров'я
  • військово-облікова спеціальність

Також до реєстру заносять відомості про батьків, реквізити внутрішнього та закордонного паспорта, ІПН, оцифрований образ обличчя, дані про виїзд за кордон, судимість тощо.

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