В Раде рассказали, когда ТЦК смогут получить данные реестров о военнообязанных
В Верховной раде Украины прогнозируют, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) смогут получить данные о мужчинах от 17-60 лет, которые указываются в различных государственных реестрах, уже через несколько месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Комитета парламента по антикоррупционной политике Елены Мошенец в эфире телемарафона.
Она выразила надежду, что в течение нескольких месяцев этот процесс станет эффективным.
"Ведь мы делаем информационной, электронной нашу воинскую часть. Мы делаем все для того, чтобы все эти процессы упростить для нашего военного руководства", - сказала Мошенец.
Также заместитель председателя парламентского Комитета отметила, что законодательная база уже создана, и вопросы остаются только "к конкретным исполнителям".
Реестр "Оберег"
Напомним, в 2023 году в Украине запустили электронный Реестр военнообязанных "Оберег". Доступ к нему имеют Минобороны, Генеральный штаб, территориальные центры комплектования (ТЦК), другие структуры, а сами военнообязанные могут проверить свои данные, для чего нужно обратиться в ТЦК.
Реестр содержит информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет.
В него вносят следующие данные:
- ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство
- место жительства и пребывания
- семейное положение (наличие детей)
- образование, профессия, место работы
- состояние здоровья
- военно-учетная специальность
Также в реестр заносят сведения о родителях, реквизитах внутреннего и загранпаспорта, ИНН, оцифрованный образ лица, данные о выезде за границу, судимость и т.д.
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