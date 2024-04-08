ua en ru
Пн, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Раде рассказали, когда ТЦК смогут получить данные реестров о военнообязанных

Понедельник 08 апреля 2024 00:45
UA EN RU
В Раде рассказали, когда ТЦК смогут получить данные реестров о военнообязанных Иллюстративное фото: у Совета высказались о получении ТЦК данных о военнообязанных (DDK.dn.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Верховной раде Украины прогнозируют, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) смогут получить данные о мужчинах от 17-60 лет, которые указываются в различных государственных реестрах, уже через несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Комитета парламента по антикоррупционной политике Елены Мошенец в эфире телемарафона.

Она выразила надежду, что в течение нескольких месяцев этот процесс станет эффективным.

"Ведь мы делаем информационной, электронной нашу воинскую часть. Мы делаем все для того, чтобы все эти процессы упростить для нашего военного руководства", - сказала Мошенец.

Также заместитель председателя парламентского Комитета отметила, что законодательная база уже создана, и вопросы остаются только "к конкретным исполнителям".

Реестр "Оберег"

Напомним, в 2023 году в Украине запустили электронный Реестр военнообязанных "Оберег". Доступ к нему имеют Минобороны, Генеральный штаб, территориальные центры комплектования (ТЦК), другие структуры, а сами военнообязанные могут проверить свои данные, для чего нужно обратиться в ТЦК.

Реестр содержит информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет.

В него вносят следующие данные:

  • ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство
  • место жительства и пребывания
  • семейное положение (наличие детей)
  • образование, профессия, место работы
  • состояние здоровья
  • военно-учетная специальность

Также в реестр заносят сведения о родителях, реквизитах внутреннего и загранпаспорта, ИНН, оцифрованный образ лица, данные о выезде за границу, судимость и т.д.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Верховная рада Мобилизация в Украине
NEWS
Зеленский: ситуация в Харькове очень жесткая, ищем возможности дать больше защиты неба
Зеленский: ситуация в Харькове очень жесткая, ищем возможности дать больше защиты неба
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС