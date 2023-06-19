У Раді розповіли, коли може запрацювати спецтрибунал для керівництва Росії

Він підкреслив, що практично всі цивілізовані країни світу підтримали створення спецтрибуналу для притягнення російського диктатора Володимира Путіна та його найближчого оточення до відповідальності за агресивну війну, яку вони розв’язали проти України.

Однак Веніславський додав, що питання формату спецтрибуналу досі залишається дискусійним.

Він заявив, що деякі партнери України наполягають на тому, що для притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва РФ має застосовуватися юридична система права України із залученням міжнародних суддів.

При цьому Веніславський наголосив, що найбільш прийнятним варіантом для України є створення окремого спецтрибуналу на зразок Нюрнберзького процесу.

Спецтрибунал з агресії РФ

До групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення Росії за злочини в Україні, входять 36 країн.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявляв, що Україна розраховує на єдність усіх членів групи за форматом роботи такого трибуналу.

При цьому генпрокурор Латвії Юріс Стуканс заявляв, що спецтрибунал для РФ "можна створити вже завтра", але для цього потрібне бажання.

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