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В Раді розповіли, як Україні впоратись із екологічними викликами війни

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Серед багатьох серйозних екологічних викликів, які повстали перед Україною внаслідок російської збройної агресії, одним з нагальних є ліквідація щонайменше 100 млн тонн будівельного сміття, яке утворилося внаслідок руйнувань. Щоб впоратись із цими викликами, надважливо застосовувати принципи циркулярної економіки та створити інфраструктуру для повторного використання тонн руїн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, врахування екологічних викликів, серед яких і переробка будівельного сміття, надважливе на всіх етапах планування відновлення та розвитку.

Крім цього, згідно з принципами циркулярної економіки, у будівельному секторі мають бути створені стратегічні ринки та інфраструктура для сортування та відокремлення матеріалів, а також їхнього перероблення із подальшим повторним використанням.

"Для цього потрібно акумулювати таке сміття на спеціальних майданчиках і додати його переробку на будівельні матеріали у пріоритетні сфери для інвестування. Втім, надважливо і напрацювати законодавчі механізми для переробки будівельного сміття на будівельні матеріали і імплементувати законодавство ЄС в питанні управління відходами до українського законодавства", - резюмувала Шуляк.  
 

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Олена ШулякМинэкологии