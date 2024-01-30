В Раді розповіли, як Україні впоратись із екологічними викликами війни

За її словами, врахування екологічних викликів, серед яких і переробка будівельного сміття, надважливе на всіх етапах планування відновлення та розвитку.

Крім цього, згідно з принципами циркулярної економіки, у будівельному секторі мають бути створені стратегічні ринки та інфраструктура для сортування та відокремлення матеріалів, а також їхнього перероблення із подальшим повторним використанням.

"Для цього потрібно акумулювати таке сміття на спеціальних майданчиках і додати його переробку на будівельні матеріали у пріоритетні сфери для інвестування. Втім, надважливо і напрацювати законодавчі механізми для переробки будівельного сміття на будівельні матеріали і імплементувати законодавство ЄС в питанні управління відходами до українського законодавства", - резюмувала Шуляк.

