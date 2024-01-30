В Раде рассказали, как Украине справиться с экологическими вызовами войны

По ее словам, учет экологических вызовов, среди которых и переработка строительного мусора, важен на всех этапах планирования восстановления и развития.

Кроме этого, согласно принципам циркулярной экономики, в строительном секторе должны быть созданы стратегические рынки и инфраструктура для сортировки и отделения материалов, а также их переработка с последующим повторным использованием.

"Для этого нужно аккумулировать такой мусор на специальных площадках и добавить его переработку на строительные материалы в приоритетные сферы для инвестирования. Впрочем, очень важно и наработать законодательные механизмы для переработки строительного мусора на строительные материалы и имплементировать законодательство ЕС в вопросе управления отходами к украинскому законодательству", - резюмировала Шуляк.