В Раді розповіли, чи колаборанти зможуть отримувати компенсацію за зруйноване житло

В Україні стартував другий етап реалізації державної програми "єВідновлення", згідно з яким власники знищеного житла можуть подати у застосунку "Дія" заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку. Втім люди, які допомагали окупантам і внаслідок російської агресії втратили житло, не зможуть отримати від держави компенсацію на придбання чи будівництво нового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Для отримання компенсації за знищене житло, українцям потрібно подати інформаційне повідомлення через "Дію" та сформувати з нього заяву на отримання компенсації. До цієї заяви необхідно подати верифіковану картку платника податків та довідку про несудимість. Ця заява буде надходити до комісії, які працюватимуть з 1 серпня по всій території України за програмою знищеного майна", - поінформувала Шуляк.

Вона також пояснила, що законотворцям було надзвичайно важливо на рівні закону зафіксувати положення про неможливість колаборантам та зрадникам України скористатися державною програмою.

"В Україні діють певні обмеження для людей, які зрадили нашу державу, або є колаборантами. Для нас було принципово прописати в законі, щоб люди, які працюють всупереч інтересам держави, не могли скористатися державними коштами на отримання компенсації за знищене житло. Це було для нас принциповим питанням встановлення справедливості", - резюмувала Шуляк.

Програма "єВідновлення" вже доступна в Україні

Вона складається з двох етапів. На першому українці, чиє житло зазнало пошкоджень, отримували гроші на ремонт.

Зараз розпочалося тестування другого етапу, відповідно до якого мешканці зруйнованих помешкань на Київщині можуть розраховувати на фінансову підтримку.

Зареєструватися на програму можна за цим посиланням.

Після того, як завершиться бета-тестування, компенсація за домівку буде доступна для всіх населених пунктів, які підконтрольні Україні. Наступним кроком допомогу розширять для майна на тимчасово окупованих територіях.

Як подати заявку в "Дії"