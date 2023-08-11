В Раде рассказали, смогут ли коллаборанты получать компенсацию за разрушенное жилье

В Украине стартовал второй этап реализации государственной программы "єВідновлення", согласно которому владельцы уничтоженного жилья могут подать в приложении "Дія" заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Впрочем, люди, которые помогали оккупантам и в результате российской агрессии потеряли жилье, не смогут получить от государства компенсацию на приобретение или строительство нового.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Для получения компенсации за уничтоженное жилье, украинцам нужно подать информационное сообщение через "Дію" и сформировать из него заявление на получение компенсации. К этому заявлению необходимо подать верифицированную карточку налогоплательщика и справку о несудимости. Это заявление будет поступать в комиссию, которая будет работать с 1 августа по всей территории Украины по программе уничтоженного имущества", -– проинформировала Шуляк.

Она также объяснила, что законодателям было чрезвычайно важно на уровне закона зафиксировать положение о невозможности коллаборантов и предателей Украины воспользоваться государственной программой.

"В Украине действуют определенные ограничения для людей, предавших наше государство, или коллаборантов. Для нас было принципиально прописать в законе, чтобы люди, работающие вопреки интересам государства, не могли воспользоваться государственными средствами на получение компенсации за уничтоженное жилье. Это было для нас принципиальным вопросом установления справедливости", - резюмировала Шуляк.

Программа "єВідновлення" уже доступна в Украине

Она состоит из двух этапов. На первом украинцы, чье жилье получило повреждения, получали деньги на ремонт.

Сейчас началось тестирование второго этапа, согласно которому жители разрушенных жилья на Киевщине могут рассчитывать на финансовую поддержку.

Зарегистрироваться на программу можно по этой ссылке.

После того, как завершится бета-тестирование, компенсация за дом будет доступна для всех населенных пунктов, подконтрольных Украине. Следующим шагом помощь будет расширена для имущества на временно оккупированных территориях.

Как подать заявку в "Дію"