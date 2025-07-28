У Раді розглядають можливість субвенцій для громад. Шуляк розповіла подробиці

За її словами, територіальні громади мають прямі стимули для розробки комплексних планів просторового розвитку - ті з них, які матимуть ці стратегічні планувальні документи, матимуть преференції для залучення держкоштів і підтримки міжнародних партнерів, оскільки ця норма вписана у законопроєкт №13437, днями ухвалений Верховною Радою в першому читанні.

"На мою думку, це може бути дуже сильним мотиваційним фактором для громад - розробляти ППР. Окрім того, після створення та реалізації ППР доходи місцевих бюджетів можуть зрости на 10-20%. Водночас багато громад з цим не поспішають. Утім, вже є ті, хто плани просторового розвитку розробили та презентували», - зазначила Шуляк.

Одна з причин, чому органи місцевого самоврядування не запускають процеси щодо створення ППР, - брак фінансування для цього, адже може йтися про мільйони гривень. Водночас багато громад уже зараз мають кошти, аби замовити просторове планування. Так, за даними Мінфіну, на початок січня залишки коштів громад складали 120 млрд грн, а станом на червень - уже 174 млрд грн.

"Є точно ті громади, які на сьогодні можуть фінансувати розробку планів просторового розвитку. Звичайно, тим громадам, в яких немає такої можливості, потрібно думати, як допомагати. Можливо, надавати відповідні субвенції, можливо, ставити їх у першу чергу для роботи з міжнародними партнерами", - наголосила Олена Шуляк.

На її думку, без якісного просторового планування громади не зможуть залучити ані інвестора, ані міжнародного донора.

"Я впевнена, що без якісного просторового планування до нас не буде заходити інвестор, і до нас дуже сумнівно буде заходити потім і міжнародний партнер, який буде розвивати економіку та взагалі розвиток наших громад", - зауважила Шуляк.