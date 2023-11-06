У Раді роз'яснили деталі переходу на рекрутинг замість призову впродовж 5 років

Перспективний перехід в Україні із призову на службу в армію на рекрутинг здійснюватиметься протягом п'ятирічного терміну, а від термінової служби планують відмовитись на користь контрактної.

Про це заявив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Депутат у контексті запланованого переходу на рекрутинг замість призову протягом п'яти років закликав розрізняти мирний час та військовий режим.

"Тому що під час воєнного основна ціль, щоб у нашого війська було достатньо людей. Контрактна основа - це більш, на мою думку, для мирного часу буде", - сказав він.

Навчання замість "строчки"

Влада України має намір відмовитися від срочної служби, натомість громадяни призовного віку проходитимуть інтенсивне навчання у своїх вищих навчальних закладах, розповів Чернов.

Це буде не номінальна військова кафедра, а реальна підготовка майбутнього кадрового резерву нашій армії, додав депутат.

"Знову ж таки рекрутинг - це про те, що люди набиратимуться базуючися на їх освіті, яку вони мають і щоб вони були максимально корисними війську. А не так, як, на жаль, це буває зараз. Коли ми "мікроскопом забиваємо цвях". Оскільки деякі люди освітою, яка може бути корисною в певних підрозділах, зараз сидять в окопах та відбивають атаки", - зауважує Чернов.

Які цілі переходу на рекрутинг

За словами голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, однією з головних цілей цього прогнозованого або планового переходу на 5 років є інтеграція України до євроатлантичної спільноти та впровадження стандартів НАТО з рекрутингу та контрактної служби.

"От все це загалом, я сподіваюся, дозволить нам мати сучасну європейську чи євроатлантичну армію в Україні за 5 років", - пояснив він.

Що з військовими кафедрами

Також Чернов назвав військову кафедру "тільки ланкою по ланцюжку військової підготовки".

"Тому що на сьогодні ми повинні мати якомога більше людей підготовлених до військової служби. Бо, на жаль, наш агресивний сусід нікуди не дінеться навіть після нашої перемоги", - сказав нардеп.

Таким чином, в Україні ставлять за мету, щоб базові "військові" навички "мали практично всі.

"І в школі мають проводити не тільки там один урок ДПЮ на тиждень, а, на приклад, реальні курси тактичної медицини. Базові навички для будь-якого військовослужбовця, плюс до всього мають проходити збори", - висловився він.

Моделі навчання

Чернов також додав, що зараз можуть опрацьовуватися різні моделі підходу до такого постійного навчання.

"Наприклад, збори раз на два роки для всіх людей призовного віку або тих, хто закінчив військову кафедру після цього. Зараз працюємо над моделлю. Наприклад, це швейцарська, ізраїльська модель або інша. Тобто без строкової служби, але все одно з постійним навчанням та постійним підвищенням навичок військової служби", - пояснює депутат.

Рекрутинг замість призову

Раніше Міністерство оборони України оголосило про затвердження нової концепції набору в армію, яка, зокрема, передбачає відмову від термінової служби та запровадження рекрутингу.

Однак, як зазначила заступник голови Міноборони Наталія Калмикова, поки триває повномасштабна війна, заклик залишатиметься.

За словами чиновниці, затверджена концепція є рамковим документом, який визначає бачення того, як конкретно розвиватиметься система роботи з особовим складом. Концепція передбачає розробку дорожньої карти, яка опише термін її реалізації на період до 2028 року.

Більше про те, що передбачає затверджена концепція Міноборони - читайте за посиланням.