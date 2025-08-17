ua en ru
Раді рекомендують направити податки з банківських надприбутків на УЗ

Неділя 17 серпня 2025 19:43
Раді рекомендують направити податки з банківських надприбутків на УЗ Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Сергій Новіков

"Укрзалізниця" виконує роль каркаса держави: забезпечує перевезення людей, логістику військових і вантажів, утримує тарифи на соціально чутливому рівні. Востаннє їх переглядали ще у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора та співзасновника аналітичного центру “Український інститут майбутнього” Анатолія Амеліна.

"Пасажирські перевезення залишаються в Україні соціальними за своєю суттю. Їхня реальна собівартість і близько не покривається вартістю квитків", - пояснив він.

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення збитки УЗ від воєнних дій перевищили $4 млрд.

"У довоєнні часи в Україні був лише один бізнес, який коштував понад $4 млрд. А тут збитки лише однієї держкомпанії понад 4,3 млрд", - підкреслив експерт.

За його словами, водночас витрати компанії різко зросли: промислова інфляція з 2022 року становить +176%, дизельне паливо подорожчало на 57%, ринкові зарплати - на 65%. Але зарплати залізничників із квітня 2024 року не переглядалися.

"Резерви давно скінчилися. Виникли серйозні складнощі навіть із обслуговуванням зовнішнього боргу. І якщо сьогодні не ухвалити рішення, які дадуть компанії ресурси для відновлення та підтримки ліквідності, як аналітик, я вважаю, що ризики зупинки стають дуже високі", - застеріг Амелін.

Він також підкреслив, що джерелом фінансування для підтримки УЗ можуть стати надприбутки банків, які акумулюються у столиці.

"За січень-липень 2025 року у Києві зібрано податку на прибуток підприємств - 16,7 млрд грн, що становить 97% річного плану. Відповідно, те, що збиратиметься у серпні - грудні, буде перевиконанням понад план і не впливає на життєдіяльність столиці", - пояснив він.

"Попри критичність ситуації, рішення є. У вівторок у ВР розглядатиметься законопроект 13439-3 про внесення змін до Держбюджету-2025. Йдеться про додатковий ресурс для Резервного фонду, зокрема на фінансування залізничного транспорту - АТ “Укрзалізниця", - зазначив Амелін.

Нагадаємо, законопроект №13439-3 має дати 8 млрд грн у резерв бюджету для фінансування залізниці

