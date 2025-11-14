У Раді рекомендували пришвидшити будівництво Музею Революції Гідності та повернути "шаг"

Комітет ВР з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування підтримав низку законопроєктів, спрямованих на відновлення історичної справедливості й вшанування памʼяті громадян, які відстоювали ідею національної гідності України.

Про це повідомила голова Комітету, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, яка зазначила, що ці законопроєкти рекомендовано внести до порядку денного Верховної Ради найближчих засідань, пише РБК-Україна .

Йдеться про законопроєкт щодо створення Музею Революції Гідності, а також законопроєкт щодо деколонізації в сфері грошового обігу.

За її словами, перший законопроєкт - №14166 "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей проєктування та будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності" - було зареєстровано наприкінці жовтня. Він передбачає створення спеціального правового режиму для завершення будівництва Музею Революції Гідності, яке було заблоковано бюрократичними перепонами: складними дозвільними процедурами, статусом охоронної зони, правовими колізіями.

"Йдеться про скасуванння для цього об'єкта обмежень, встановлених Законами України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про автомобільні дороги", "Про охорону культурної спадщини".

"Це дозволить зняти арешт із земельної ділянки вул. Героїв Небесної Сотні, 3 і передати її в користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні та побудувати на ній вказаний обʼєкт", - пояснила Шуляк.

Парламентарка зазначила, що в законопроєкті йдеться конкретно про здійснення проєктування й будівництва Музею Революції Гідності без додаткових дозвільних процедур. Для цього законотворці пропонують:

Доповнити Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" новими положеннями, якими передбачається, що дія частини третьої статті 24 не поширюється на надання земельних ділянок на Алеї Героїв Небесної Сотні в місті Києві Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні.

Встановити можливість проєктування та будівництва об’єкта без отримання містобудівних умов і обмежень та без урахування режимів використання земель, визначених Законом України "Про охорону культурної спадщини".

Доповнити Закон України "Про автомобільні дороги" нормою, згідно з якою дія частини другої статті 18 не поширюється на будівництво на цих земельних ділянках.

Водночас, акцентувала Олена Шуляк, цей законопроєкт спрямований на врегулювання питань реалізації лише цього об’єкта державного значення й не змінює загальних підходів до містобудівного та дорожнього регулювання.

Крім цього, розповіла вона, Комітет підтримав і рекомендував внести до порядку денного законопроєкт №14093 "Про внесення змін до деяких законів України щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України", спрямований на деколонізацію в сфері грошового обігу. Йдеться про вилучення з обігу дрібної монети "копійка" та повернення монети під назвою «шаг», що є автентичним українським словом.

"Україна одна з трьох країн, де дрібна монета досі називається «копійка». Дві інші - це держава-терорист та її пособник білорусь. Тому вже давно настав час це виправити. Саме тому Комітет підтримав законопроєкт №14093, який повертає дрібній монеті назву «шаг» що є автентичним українським словом, історично вкоріненим, яке повертає нас до власної грошової традиції", - пояснила Шуляк, додавши, що зміна назви дрібної монети не потребуватиме додаткових витрат бюджету.