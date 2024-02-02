В Раді просять Міненерго запобігати відключенню води понад 100 тисячам мешканців Дніпропетровської області

Народний депутат Олексій Кучеренко звернувся до Міністерства енергетики, НКРЕКП та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури з проханням запобігати відключенню електроенергії для Марганецького водоканалу та Східного гірничо-збагачувального комбінату у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст звернення.

Кучеренко зазначає, що ДП ЗД "Укрінтеренерго" (постачальник "останньої надії") ініціює припинення постачання електроенергії водоканалу Марганецької міської ради та Схід ГЗК, що призведе до припинення водопостачання та водовідведення 50 тис. людей з Мирівської, Томаківської та Марганецької територіальних громад і залишить без води та світла 56 тис. мешканців міста Жовті Води.

Причиною відключення світла є заборгованість цих підприємств за світло. Орієнтовний борг водоканалу Марганецької міської ради становить 45 млн гривень, СхідГЗК - 830 млн гривень.

Депутат наголосив, що держава повинна втрутитись і створити механізм захисту населення від подібних випадків.

"Прошу в межах власних повноважень ініціювати та розпочати роботу над розробкою на державному рівні механізму, що дасть змогу підприємствам критичної інфраструктури за умови гарантій оплати, споживати електричну енергію та виконувати свої функції для населення", - зазначив Олексій Кучеренко у своєму зверненні.

Також він наголошує - керівництво підприємств критичної інфраструктури повинно ініціювати врегулювання питання заборгованості перед постачальником "останньої надії". Наприклад, укладати договори реструктуризації боргу.