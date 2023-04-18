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У Раді пропонують заборонити росіянам володіти землею в Україні

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Україна, Вівторок 18 квітня 2023 14:55
У Раді пропонують заборонити росіянам володіти землею в Україні Фото: росіянам заборонять володіти в Україні природними ресурсами (Віталія Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект закону про захист права власності українського народу. Росіянам заборонять володіти земельним, лісовими та водними ресурсами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №9218, який подали голова парламенту Руслан Стефанчук та інші.

Документом пропонується встановити заборону набувати право власності на землю, земельні ділянки, ліса, надра, користуватися водними об’єктами. Це стосується держави-агресора та її громадян, юридичних осіб та міжнародних об’єднань, організацій, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства держави-агресора.

У Земельному кодексі України закріплюється положення, згідно з яким не допускається продаж земельних ділянок державної або комунальної власності.

Також пропонується передбачити, що будь-яка діяльність росіян у виключній (морській) економічній зоні України заборонена.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, РФ розпочала широкомасштабну збройну агресію проти України. "Порушуючи закони і звичаї війни, окупаційні війська, інші збройні формування та злочинні організації, підконтрольні Росії, здійснюють систематичні руйнування цивільної інфраструктури, завдають непоправної шкоди екологічній системі України, цілеспрямовано знищують українську природу", - йдеться в документі.

За таких обставин право власності РФ та підконтрольних їй осіб на природні ресурси (національні багатства) України становить пряму загрозу національним інтересам.

Автори проекту наголошують, що здійснювана РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну політика екоциду має бути засуджена як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Нагадаємо, через рік після початку війни 77% українців негативно ставляться до громадян Росії. Про позитивне ставлення заявили 2% респондентів, про нейтральне - 14%. Переважна більшість (97%) респондентів, негативно ставляться до уряду та Держдуми Росії.

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