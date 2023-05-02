У Раді пропонують спростити боротьбу з фішинговими сайтами

Законом пропонується визначити поняття: "постачальник DNS", "фішинг" та "фішинґовий веб-сайт".

Також пропонується надати Держспецзв'язку повноваження розробити та затвердити на підставі пропозицій Національного банку України правила протидії фішингу та фішинговим веб-сайтам, встановити права та обов’язків постачальників DNS.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, прийняття закону необхідне для вирішення питань протидії фішингу, в першу чергу, протидії кіберзлочинцям, які виманюють інформацію у користувачів в мережі Інтернет про їх дані у банківських та фінансових установах, створюють в мережі Інтернет фальшиві веб-сайти, які, зазвичай, можуть повністю копіювати дизайн банків, фінансових установ, сервісів обміну валют, служб доставки тощо.

"Користувачі в мережі Інтернет не завжди можуть розпізнати підробку та можуть залишити на шахрайському веб-сайті свої персональні та інші дані. Кіберзлочинці, отримавши таку інформацію про особу, можуть її використовувати, в т.ч. для привласнення їх грошей", - йдеться в документі.

Після російського широкомасштабного воєнного вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року проблема фішингових атак та розроблення механізмів їх протидії є особливо актуальними.

Проте в Україні на рівні законів відсутні положення, які б містили, в першу чергу, превентивні заходи для користувачів мережі Інтернет, визначали основоположні вимоги та правила протидії фішингу та фішинговим веб-сайтам, встановлювали додаткові обов’язки для постачальників електронних комунікаційних послуг, зазначають автори проекту.