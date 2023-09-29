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У Раді пропонують скасувати заочну форму навчання, але з альтернативою

Фото: у Раді пропонують скасувати заочну форму навчання (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Іван Носальський

У Верховну раду України внесли законопроект, який передбачає скасування заочної форми навчання. Як альтернативу хочуть запропонувати дистанційну форму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

Згідно з текстом законопроекту, з 2024 року не буде проводитись набір абітурієнтів для здобуття ступенів бакалавра та магістра у рамках вечірньої та заочної форм навчання.

У пояснювальній записці до документа уточнюють, що такий крок можна ввести, враховуючи досвід використання дистанційних технологій навчання.

Замість "заочки" народні депутати пропонують орієнтувати навчальні заклади на розвиток дистанційної форми здобуття вищої освіти.

Пропозиції вже передали на розгляд Комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Нагадаємо, раніше в Україні склали новий рейтинг найпопулярніших вишів. Він був складений на підставі даних про подані заяви до кожної установи.

Також РБК-Україна пояснювало, що робити у разі, якщо закордонні вищі навчальні заклади відмовляються визнавати український диплом.

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