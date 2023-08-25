В Раді пропонують розділити повноваження АРМА між ФДМУ та НАЗК

На запитання про ефективність роботи агентства Железняк зазначив, що АРМА створювалася як справді необхідний інструмент з розшуку та продажу активів. Однак нині агентство втратило довіру, ставши інструментом в низці корупційних скандалів.

"Що таке АРМА? В ідеальному світі цей орган потрібен. Але що відбувається насправді? І я на ТСК озвучив всю цю інформацію, передавши у відповідні правоохоронні органи. Як працює АРМА? Проговорили, продали, вкрали, по нашим розрахункам, 500 мільйонів. Там історії і схеми 2010 року", - заявив народний депутат.

Він також додав, що не вважає ефективним реформувати АРМА. А єдиний вихід збереження закріплених за агентством функцій – це розділити їх.

"Якщо орган вже прогнив, важко його реформувати. Його треба ліквідувати, історію з продажем і управлінням передати у Фонд держмайна. Історію з розшуком - передати в НАЗК", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, раніше у Раді зареєстрували законопроєкт про звільнення голови АРМА.