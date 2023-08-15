У Раді прогнозують демографічну кризу в країні

За його словами, чисельність населення України після лютого 2022 року суттєво скоротилася, і, за найоптимістичнішими підрахунками, не перевищує 30 млн осіб. Проте, стверджує парламентарій, не лише війна стала причиною відтоку населення - "економічні негаразди", зокрема, сильно вплинули на рішення українців залишити країну.

"Сьогодні немає створення обіцяних програм, створення нових робочих місць для молоді", - пояснив він.

Нардеп також зазначив, що наявність пільгових програм навчання в Європі, на відміну від України, також спровокувало від'їзд більшості молоді.

"Багато європейських вишів пропонують повністю для українців безкоштовне навчання та проживання. І це теж проблема, над якою має думати держава, як стимулювати, щоб молоді люди залишалися тут, бо сподіватися, що вони здобудуть якісну європейську чи американську освіту та повернуться відновлювати Україну, тут є велике питання", - додав він.

Більше того, Цимбалюк зазначив, що, згідно з різними опитуваннями, 80% з тих, хто виїхав з України, не готові повернутися назад.

Нардеп також окремо зазначив, що масштабна корупція, в якій зараз загрузла Україна, також негативно впливає на біженців та на їхнє бажання повернутися назад.

"Більша частина з біженців сьогодні вже працює, а не живуть на соціальну допомогу держав, бо там також все обмежується. І переважна більшість, ті з ким я спілкуюся, передають сюди кошти, донатять на Збройні сили, передають сюди амуніцію, дрони, і їх це (корупція. - прим. ред.) ображає, принижує, коли вони останні копійки сюди передають, а тут відбуваються такі факти", - пояснив він.

Ситуація ускладнюється ще й тим фактом, що в країні сильно впала народжуваність і досягла антирекордних показників.

"Сьогодні молоді сім'ї не дуже поспішають народжувати дітей, тому що не відчувають стабільності у державі та не бачать майбутнього для своїх дітей", - зазначив він.

Цимбалюк додає, що на небажання українців мати дітей також вплинула негативна європейська тенденція.

"Коли влада ратифікувала Стамбульську конвенцію, вона усвідомлювала наслідки. Тому що насправді це не зовсім про захист сім'ї та запобігання насильству в сім'ї. Це насамперед про гендер та інші речі. Це відхід від християнських традицій. І влада має створювати умови, щоб люди хотіли і могли народжувати, і мали змогу вирощувати тих дітей", - сказав він.

Співрозмовник також наголосив на тому, що в майбутньому Україна також зіштовхнеться з такою проблемою, як соціальне сирітство.

"Ми бачимо скільки гине людей, і цивільних у тому числі. Це неповні сім'ї. І тут треба думати: держава системно руйнувала та руйнує радянську модель шкіл-інтернатів. Але, на жаль, натомість нічого не пропонує. У нас, до речі, під час війни зупинено процес усиновлення. І це теж проблема, над якою має думати влада. Те, що ми приймаємо у Верховній раді, не свідчить, що влада розуміє серйозність проблеми, кризи народжуваності. І взагалі міграційні процеси, які сьогодні проходять хаотичніше, ніж кероване з боку держави. Я не переживаю, що після нашої перемоги однозначно розпочнеться будівельний бум, а переживаю про те, що не буде кому відновлювати", - зазначив він.

Окремо політик зупинився на тому, що для українців, які виїхали до Росії або Білорусі у війну, буде проблематично повернутися в Україну.

"Їм буде складно тут (в Україні, - ред.) відновити своє життя. Більше того, вони чудово розуміють, з якими ризиками вони зіштовхнуться, бо це держава-агресор, це правоохоронні органи та інші речі. Хоча я впевнений, що більша частина повертатиметься, а для нас буде виклик чітко зрозуміти: чи це громадянин повернувся, щоб реально щиро жити на своїй землі і працювати, чи це повертається та агентура, яка буде вже завербована в Російській Федерації, знаючи як працює ФСБ", - підсумував він.