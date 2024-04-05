У Раді пригрозили забороною на продаж тютюнових виробів у кіосках: у чому причина

Гетманцев звернувся до власників ліцензованих кіосків з продажу тютюну. За його словами, є кілька варіантів розвитку подій, якщо продавці не почнуть "тотально застосовувати РРО" до всіх без винятку продажів, "припинивши красти у армії".

За словами нардепа, першим сценарієм є раптові фактичні перевірки, без попередження від "друзів" із податкової. Такі перевірки вже відбуваються з "певними неприємними для власників кіосків нюансами".

Другий сценарій - доповнення переліку причин для анулювання ліцензій не видачею чека. Законопроект на розгляді у Раді і його буде ухвалено, запевнив Гетманцев.

Нардеп додав, що ще один варіант розвитку подій - "заборона на продаж тютюну в кіосках".

"Цього ще немає, але точно буде, якщо не схаменетеся", - підкреслив Гетманцев.