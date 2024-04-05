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У Раді пригрозили забороною на продаж тютюнових виробів у кіосках: у чому причина

Фото: в Україні можуть заборонити продаж цигарок у кіосках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада може заборонити продаж тютюнових виробів у кіосках. Це пов'язано з тим, що продавці не використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данила Гетманцева в Telegram.

Гетманцев звернувся до власників ліцензованих кіосків з продажу тютюну. За його словами, є кілька варіантів розвитку подій, якщо продавці не почнуть "тотально застосовувати РРО" до всіх без винятку продажів, "припинивши красти у армії".

За словами нардепа, першим сценарієм є раптові фактичні перевірки, без попередження від "друзів" із податкової. Такі перевірки вже відбуваються з "певними неприємними для власників кіосків нюансами".

Другий сценарій - доповнення переліку причин для анулювання ліцензій не видачею чека. Законопроект на розгляді у Раді і його буде ухвалено, запевнив Гетманцев.

Нардеп додав, що ще один варіант розвитку подій - "заборона на продаж тютюну в кіосках".

"Цього ще немає, але точно буде, якщо не схаменетеся", - підкреслив Гетманцев.

Підвищення акцизу

Нагадаємо, раніше в Раді зареєстрували законопроекти, якими пропонується підвищити акцизи на алкоголь, бензин та тютюнові вироби для приведення законодавства України у відповідність до норм Євросоюзу.

Зокрема, акциз на тютюнові вироби хочуть прирівняти до євро, ставка податку поступово зростатиме до 90 євро за 1000 цигарок.

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РРОДанило ГетманцевВерховна рада