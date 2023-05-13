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У Раді пояснили рішення Швейцарії щодо зброї: це ще не дозвіл реекспорту

Фото: керівник президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Нині профільні комітети парламенту Швейцарії підтримали пропозиції щодо пом’якшення правил експорту швейцарських оборонних технологій, але це ще не є дозволом для реекспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника президентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в Telegram.

"У ЗМІ багато неточних трактувань останніх рішень швейцарських колег. Починаючи від того, що парламент нібито вже ухвалив рішення про згоду на експорт, закінчуючи тим, що нібито Швейцарія вже направляє нам зброю", - сказав Арахамію, коментуючи нову поправку Швейцарії до закону про військове спорядження.

За словам глави фракції, наразі профільні комітети лише підтримали пропозиції щодо пом’якшення правил експорту швейцарських оборонних технологій.

"Нам уже відома дата, коли проекти відповідних рішень будуть винесені на голосування в залі. Працюємо над тим, щоб вони були результативними", - додав він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Швейцарія зробила крок до постачання Україні озброєння.

Хоча раніше у Швейцарії заявляли, що не можуть передавати зброю Україні без зміни закону про нейтралітет.

При цьому країна надавала Україні гуманітарну допомогу, зокрема 20 машин для розмінування.

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