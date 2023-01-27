У Раді пояснили причини зволікання Німеччини з танками для України

"Певно, були якісь перепони. Вони невеликі, у мене таке відчуття, умовно, збирається нарада, партнери розмовляють і, я так думаю, по реакції Шольца і всіх, хто висловлюється з цього приводу, умовно він говорив за закритими дверима: "Так, нема проблем, але є одна якась річ, треба нам пройти таким-таким шляхом". Чи це була бюрократична проблема, чи ще щось, не знаю. Але ця перепона була незначна", - сказав нардеп.

Він також додав, що тиск, який чинили українські дипломати, був правильним. Тому у результаті Німеччина погодилася на передачу танків.

Нагадаємо, Німеччина заявила, що надасть Україні роту танків Leopard 2, мова йде про 14 одиниць.

Крім того, Берлін хоче створити у коаліції з іншими партнерами два танкові батальйони для України (80 одиниць), ще один батальйон нададуть США.

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