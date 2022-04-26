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Ради обхода санкций. Производство мотоциклов "Урал" перенесли из России

Мотоцикл "Урал" (Фото: cycleworld.com)
Автор: Константин Широкун

Производство мотоциклов "Урал" перенесут из русского Ирбита в казахстанский Петропавловск. Параллельно с этим родной завод в РФ ждут серьезные кадровые сокращения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Компания Ural Motorcycles будет производить мотоциклы "Урал" в Петропавловске. Ирбитский мотоциклетный завод в Свердловской области продолжит выпускать только рамы и элементы корпуса для мотоциклов. В России часть сотрудников предприятия попадет под сокращение.

Решение о переносе производства принято из-за нехватки комплектующих, которые попали под санкции, а также из-за запрета на импорт техники из России. Менеджмент компании не скрывает своих пессимистических прогнозов касательно спада продаж. Введение санкций против ряда предприятий, а также усложнение логистических цепочек ограничат возможности по выпуску российских мотоциклов. Ural Motorcycles имеет дилерские центры в США, Канаде и Мексике.

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