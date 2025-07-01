У Раді обговорюють квоти при працевлаштуванні ветеранів: що відомо

"Станом на сьогодні в Україні вже зареєстровано 1,3 мільйона ветеранів. І ми розуміємо, наскільки більшою ця цифра буде після завершення війни. Це питання, яке ми не можемо собі дозволити просто обговорювати, - потрібна конкретна дія. І важливо, щоб на рівні дій долучалися органи місцевого самоврядування, адже на рівні ОМС ми як держава це питання все ще недопрацьовуємо", - наголосила Шуляк.

За її словами, сьогодні вже зареєстровано законопроєкт №13180, який передбачає, що на підприємствах з понад 8 штатними працівниками має бути щонайменше 5% працівників з-поміж ветеранів чи учасників бойових дій.

"Крім того, деякі депутати пропонують іти далі - запровадити 10% квоту в державних органах, особливо в податковій, митниці, правоохоронних структурах", - розповіла Шуляк.

Також розглядається варіант запровадження пільгової системи для бізнесу, який бере на роботу ветеранів. Пропонується надавати податкові стимули, зокрема щодо ЄСВ та ПДФО. За словами Шуляк, таких роботодавців не планують карати, якщо вони не беруть ветеранів на роботу, але може бути запроваджений непрямий механізм фінансової відповідальності.

"Не йдеться про покарання. Але якщо ти не працевлаштовуєш ветеранів, то сплачуєш податки у повному обсязі. Якщо береш, маєш пільги. Це справедливо", - вважає Шуляк.

Парламентар також зазначила, що питання працевлаштування ветеранів уже виходить за межі парламенту - до обговорення долучилися центральні органи виконавчої влади, профільні міністерства, експертне середовище.

"Ідея квотування має підтримку суспільства. За даними опитування Active Group, понад 66% респондентів вважають, що такі квоти потрібні й мають бути запроваджені на законодавчому рівні», - навела дані Олена Шуляк.

Водночас, зазначає вона, в парламенті триває дискусія. З одного боку, є запит на підтримку ветеранів, з іншого - важливо, щоб механізм був ефективним і не перетворився на формальність.

"Ми не хочемо повторити ситуацію, яка сьогодні є з квотами на працевлаштування людей з інвалідністю. Формально роботодавці наймають таких працівників, але фактично це часто лише на папері. Такого ми не можемо допустити у випадку з ветеранами", - додала Шуляк.

За результатами дослідження Українського ветеранського фонду, 57% опитаних ветеранів стикаються з бар’єрами при працевлаштуванні. Ідея квот - одна з відповідей на цей запит, але її потрібно реалізувати точно, не створюючи простору для маніпуляцій.

Паралельно з цим на рівні територіальних громад теж є перші успішні приклади системного підходу до працевлаштування ветеранів. Зокрема, Київська область стала першою в Україні, яка ще наприкінці 2023 року розробила програму комплексного відновлення, що передбачає освітні програми та подальше працевлаштування для ветеранів.

"У Київській області вже визначені три міста, де заплановані навчальні заклади для перекваліфікації ветеранів. Ми знаємо, скільки людей навчатимуться, за якими програмами і де саме вони будуть працевлаштовані", - розповіла Шуляк.

За її словами, цей досвід - поки унікальний для України.

"Київщина сьогодні - єдина область, яка підійшла до питання настільки ґрунтовно. Інші регіони значно позаду. І тут варто говорити про недостатню активність органів місцевого самоврядування", - наголосила Шуляк.

На її думку, Україні потрібна стратегія, що поєднає просторове, економічне та освітнє планування з конкретними механізмами підтримки. І головне - державі варто мислити не категоріями "після перемоги", а діяти вже зараз.