Ради обещанного Беларуси кредита в России изменят Налоговый кодекс

Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin.ru)

Российская Федерация выдаст Беларуси межгосударственный кредит на миллиард долларов двумя траншами в 2020-м и 2021 году. Для этого в Росии изменят Налоговый кодекс.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает "Интерфакс".

Еще 500 миллионов долларов Минск получит через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).

Для межгосударственного кредита потребуются поправки в Налоговый кодекс, которые включат Беларусь в число стран, которым Россия может такие кредиты предоставлять. По словам Силуанова, поправки уже подготовили.

Он отметил, что это антикризисная поддержка, в том числе, на борьбу с COVID-19 и в целом "это поддержит платежный баланс Беларуси".

Сроки погашения кредита определят позднее в соглашениях. Силуанов отметил, что "в среднем длина наших кредитов составляла около 10 лет".

Напомним, во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, первый сообщил, что Россия предоставит Беларуси 1,5 млрд долларов кредита. По его словам, министры финансов обеих стран "ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит без дополнительных политических условий.

Подробнее о кредите Путина Беларуси читайте в материале РБК-Украина.