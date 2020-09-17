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Заради обіцяного Білорусі кредиту в Росії змінять Податковий кодекс

Росія, Четвер 17 вересня 2020 00:35
Заради обіцяного Білорусі кредиту в Росії змінять Податковий кодекс
Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація видасть Білорусі міждержавний кредит на мільярд доларів двома траншами в 2020-м і 2021 році. Для цього в Росії змінять Податковий кодекс.

Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, повідомляє "Інтерфакс".

Ще 500 мільйонів доларів Мінськ отримає через Євразійський фонд стабілізації і розвитку (ЄФСР).

Для міждержавного кредиту будуть потрібні поправки до Податкового кодексу, які включать Білорусь в перелік країн, яким Росія може такі кредити надавати. За словами Силуанова, поправки вже підготували.

Він зазначив, що це антикризова підтримка, в тому числі, на боротьбу з COVID-19 і в цілому "це підтримає платіжний баланс Білорусі".

Терміни погашення кредиту визначать пізніше в угодах. Силуанов зазначив, що "в середньому тривалість наших кредитів становила близько 10 років".

Нагадаємо, під час зустрічі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка, перший повідомив, що Росія надасть Білорусі 1,5 млрд доларів кредиту. За його словами, міністри фінансів обох країн "ведуть щодо цього роботу на професійному рівні".

Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія надасть Білорусі кредит без додаткових політичних вимог.

Детальніше про кредит Путіна Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна.

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