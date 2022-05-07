ru ua
Сб, 07 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не прекратит вторжение мгновенно. Шмыгаль объяснил, как повлияет нефтяное эмбарго на войну в Украине

Новина українською →
Киев, Суббота 07 мая 2022 15:16
Не прекратит вторжение мгновенно. Шмыгаль объяснил, как повлияет нефтяное эмбарго на войну в Украине Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Эмбарго на российские нефть и газ не сможет мгновенно остановить агрессию России против Украины. Однако запрет российских энергоресурсов замедлит финансирование войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в эфире канадского телеканала CBC News.

"Это не остановит вторжение мгновенно, но это поможет нам бороться с врагом, который будет становиться все слабее, и со временем у него не будет средств для финансирования преступлений и этой войны", - заявил глава правительства.

Он также поблагодарил Канаду за то, страна одной из первых ввела эмбарго на российские газ и нефть. Он призвал европейские страны последовать примеру Канады и лишить России средств для финансирования войны.

Напомним, Евросоюз работает над шестым пакетом санкций против России, сейчас идут переговоры о введении нефтяного эмбарго.

Однако Венгрия уже выступила против введения эмбарго на российскую нефть.

В то же время Словакия и Болгария заверили, что поддержат запрет на нефть из РФ, но просят больший переходный период.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть Война России против Украины Денис Шмыгаль Российская Федерация
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем