Не прекратит вторжение мгновенно. Шмыгаль объяснил, как повлияет нефтяное эмбарго на войну в Украине
Эмбарго на российские нефть и газ не сможет мгновенно остановить агрессию России против Украины. Однако запрет российских энергоресурсов замедлит финансирование войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в эфире канадского телеканала CBC News.
"Это не остановит вторжение мгновенно, но это поможет нам бороться с врагом, который будет становиться все слабее, и со временем у него не будет средств для финансирования преступлений и этой войны", - заявил глава правительства.
Он также поблагодарил Канаду за то, страна одной из первых ввела эмбарго на российские газ и нефть. Он призвал европейские страны последовать примеру Канады и лишить России средств для финансирования войны.
Напомним, Евросоюз работает над шестым пакетом санкций против России, сейчас идут переговоры о введении нефтяного эмбарго.
Однако Венгрия уже выступила против введения эмбарго на российскую нефть.
В то же время Словакия и Болгария заверили, что поддержат запрет на нефть из РФ, но просят больший переходный период.
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