У Раді назвали зупинку зростання боргів головним завданням в енергетиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена парламентського комітету з питань енергетики Андрія Жупанина.

"На жаль, борги виросли до таких масштабів, коли вже не існує якогось єдиного рішення, що може вирішити цю проблему раз і назавжди. Першочерговим завдання є зупинення процесу нарощення боргів, з’ясування та ліквідація причин, які призвели їх виникнення", - написав він.

Нардеп пояснив, що перш за все мова йде про заборону відключень від електроживлення цілого ряду споживачів. Ця проблема існувала і до війни, але зараз вона набула просто неймовірних масштабів.

Зокрема, за даними "Укренерго", сьогодні налічується понад 5000 споживачів електроенергії, яким заборонено відключати постачання електроенергії навіть за відсутності будь-яких платежів з їх боку.

"В основному це державні та комунальні підприємства, частина яких є об’єктами критичної інфраструктури (наприклад, водоканали). За останній рік борг цих підприємств перед "Укренерго" на балансуючому ринку зріс у понад 3 рази - з 3 мільярдів до 10 мільярдів гривень", - розповів Жупанин.

Він додав, що проблема погіршилась після наказу Міненерго від 13.04.2022 №148, який надавав право обласним військовим адміністраціям самостійно визначати підприємства у відповідному регіоні, яких було заборонено відключати від енергопостачання.

"Нарешті усвідомивши всю небезпеку наказу №148, Міністерство енергетики скасувало його 6 грудня. Шкода, що таке рішення було прийнято лише тоді, коли застосування підзаконного акту призвело до формування значних боргів", - зазначив нардеп.

У підсумку Жупанин додав, що для того, щоб зробити енергетичний ринок України привабливим для інвестицій державі потрібно зупинити щомісячне нарощення боргів та запропонувати своє бачення врегулювання цієї проблеми.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що формування переліку споживачів, яких можна відключати від електропостачання допоможе зменшити нарощування боргів на балансуючому ринку у 4-5 разів.