У Раді назвали дедлайн для завершення реформи військово-лікарських комісій

Верховна рада вже працює над реформою військово-лікарських комісій. Її планують завершити до нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в ефірі телемарафону.

"У нас була чисельна кількість засідань і робочих груп, і профільного комітету нацбезпеки і оборони, де ми намагаємося з'ясувати всіх корупційні ризики та затримки у процесі (проходження ВЛК)", - зазначив він.

Арахамія наголосив, що для реформи військово-лікарських комісій потрібно "багато змін у різні закони", але дві з них вже ухвалили. Всього, за його словами, потрібно ухвалити 5 чи 7 змін у законодавчі акти для проведення реформи.

"Я думаю, що до нового року весь пакет буде ухвалений", - підкреслив нардеп.

Чому реформують ВЛК

Нагадаємо, після низки корупційних скандалів у військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій.

За його словами, правоохоронці виявили низку "огидних зловживань". Після цього було ухвалене рішення реформувати ТЦК та ВЛК.

Сьогодні Зеленський провів засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій. Він заявив, що рішення ВЛК перевірять, а також приймуть рішення щодо тих, хто виїхав з України за підробленими документами.

Крім того, в Україні планують цифровізувати ВЛК, щоб унеможливити корупцію, та спростити процедуру проходження комісії.

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