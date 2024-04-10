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У Раді хочуть зобов'язати співробітників ТЦК вести відеофіксацію та показувати документи

Фото: співробітників ТЦК хочуть зобов'язати показувати документи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Верховній раді пропонують зобов'язати представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки при врученні повісток показувати свої службові посвідчення, а також вести фото- та відеофіксацію процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований текст законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

"При врученні повістки представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов'язані назвати свої прізвища, ім'я та по батькові посаду, а також пред'явити службові посвідчення", - йдеться у тексті законопроекту.

Зазначається, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.

Як йдеться у тексті документа, у законопроекті про мобілізацію також будуть:

  • норма про право демобілізацію людей з інвалідністю;
  • норма про демобілізацію у зв'язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу);
  • зобов'язання визнаних обмежено придатними повторно переглянути протягом 12 місяців;
  • право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки, для військовослужбовців у разі підписання першого контракту;
  • обов'язковий переогляд тих, хто отримав 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців);
  • добровільна реєстрація в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного чи резервіста.

 

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня до Ради внесли законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Законопроект був прийнятий у першому читанні, після чого комітет з національної безпеки, оборони та розвідки розпочав розгляд правок, яких було понад 4 тисячі.

Тепер парламент має розглянути законопроект про мобілізацію у другому читанні. Під час розгляду до нього можуть вносити правки під час голосування.

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