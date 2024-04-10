У Раді хочуть зобов'язати співробітників ТЦК вести відеофіксацію та показувати документи

"При врученні повістки представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки на вимогу громадянина, якому вручається повістка, зобов'язані назвати свої прізвища, ім'я та по батькові посаду, а також пред'явити службові посвідчення", - йдеться у тексті законопроекту.

Зазначається, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.

Як йдеться у тексті документа, у законопроекті про мобілізацію також будуть: