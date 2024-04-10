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В Раде хотят обязать сотрудников ТЦК вести видеофиксацию и показывать документы

Фото: сотрудников ТЦК хотят обязать показывать документы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Верховной раде предлагают обязать представителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки при вручении повесток показывать свои служебные удостоверения, а также вести фото- и видеофиксацию процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный текст законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

"При вручении повестки представители территориального центра комплектования и социальной поддержки по требованию гражданина, которому вручается повестка, обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество должность, а также предъявить служебные удостоверения", - говорится в тексте законопроекта.

Отмечается, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК, или полицейский будет осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.

Как говорится в тексте документа, в законопроекте о мобилизации также будут:

  • норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью;
  • норма о демобилизации в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);
  • обязательство признанных ограниченно пригодными повторно пройти переосмотр в течение 12 месяцев;
  • право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки, для военнослужащих в случае заключения первого контракта;
  • обязательный переосмотр тех, кто получил 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 (кроме военнослужащих);
  • добровольная регистрация в электронном кабинете призывника, военнообязанного или резервиста.

 

Законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января в Раду внесли законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения. Законопроект был принят в первом чтении, после чего комитет по национальной безопасности, обороне и разведке начал рассмотрение правок, которых было более 4 тысяч.

Теперь парламент должен рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении. При рассмотрении в него еще могут вноситься правки в ходе голосования.

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