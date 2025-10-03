У Раді хочуть знову підвищити податок на прибуток банків у два рази

У Верховній Раді пропонують знову підняти ставку податку на прибуток банків до 50%. Проти цієї ініціативи категорично проти виступає НБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №14097.
Проєкт подав голова податкового комітету Данило Гетманцев.
Як зазначається у пояснювальній записці, під час воєнного стану критично важливо забезпечити фінансування сектору безпеки та оборони.
У 2023-2024 роках для цього використовувалося додаткове оподаткування банків, однак у 2025 році воно не застосовувалося.
Законопроектом пропонується тимчасово встановити для банків у 2026 році підвищену ставку податку на прибуток у розмірі 50%. Також передбачається заборона зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.
У документі уточнюється, що базова ставка для банків у 2026 році застосовуватиметься для всіх податкових періодів і становитиме 50%. Це має стати додатковим джерелом для фінансування державного бюджету.
Нагадаємо, у 2025 році для банків діє підвищена ставка на податку прибуток - 25% (для решти підприємств - 18%).
За даними НБУ, платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,1 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,9 млрд гривень).
Серед 60 банків України сім державних. За даними НБУ, 65,9% прибутку за перше півріччя 2025 року сформували державні банки(51,4 млрд гривень).
У НБУ вважають, що підвищення податку для банків "небажане, або навіть небезпечне".