У Раді хочуть знову підвищити податок на прибуток банків у два рази

Проєкт подав голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Як зазначається у пояснювальній записці, під час воєнного стану критично важливо забезпечити фінансування сектору безпеки та оборони.

У 2023-2024 роках для цього використовувалося додаткове оподаткування банків, однак у 2025 році воно не застосовувалося.

Підвищена ставка у 50%

Законопроектом пропонується тимчасово встановити для банків у 2026 році підвищену ставку податку на прибуток у розмірі 50%. Також передбачається заборона зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

У документі уточнюється, що базова ставка для банків у 2026 році застосовуватиметься для всіх податкових періодів і становитиме 50%. Це має стати додатковим джерелом для фінансування державного бюджету.