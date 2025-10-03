UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У Раді хочуть знову підвищити податок на прибуток банків у два рази

Фото: Податок на прибуток банків хочуть підвищити у два рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній Раді пропонують знову підняти ставку податку на прибуток банків до 50%. Проти цієї ініціативи категорично проти виступає НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №14097.

Проєкт подав голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Як зазначається у пояснювальній записці, під час воєнного стану критично важливо забезпечити фінансування сектору безпеки та оборони.

У 2023-2024 роках для цього використовувалося додаткове оподаткування банків, однак у 2025 році воно не застосовувалося.

Підвищена ставка у 50%

Законопроектом пропонується тимчасово встановити для банків у 2026 році підвищену ставку податку на прибуток у розмірі 50%. Також передбачається заборона зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

У документі уточнюється, що базова ставка для банків у 2026 році застосовуватиметься для всіх податкових періодів і становитиме 50%. Це має стати додатковим джерелом для фінансування державного бюджету.

 

Банки України та позиція НБУ

Нагадаємо, у 2025 році для банків діє підвищена ставка на податку прибуток - 25% (для решти підприємств - 18%).

За даними НБУ, платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,1 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,9 млрд гривень).

Серед 60 банків України сім державних. За даними НБУ, 65,9% прибутку за перше півріччя 2025 року сформували державні банки(51,4 млрд гривень).

У НБУ вважають, що підвищення податку для банків "небажане, або навіть небезпечне".

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниБанки