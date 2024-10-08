В Раді хочуть ввести ще один спосіб отримання пенсії: деталі ініціативи

Згідно із ініціативою, пропонується зробити "Нову Пошту" суб'єктом пенсійних виплат. Тарасенко зазначив, що вже є відповідний законопроєкт.

За його словами, законопроєкт передбачає, що "Нова Пошта" через свою платіжну систему NovaPay може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державними установами, такими як "Укрпошта" й "Ощадбанк".

Тарасенко додав, що ця ініціатива змогла б дозволити використовувати широку мережу відділень "Нової Пошти" для оперативнішої виплати пенсій, особливо в сільській місцевості.

"Нова Пошта" має велику мережу відділень, і це буде зручніше і оперативніше працювати ніж "Укрпошта", - пояснив він.

Нещодавно стало відомо, що "Нова Пошта" зробила безкоштовною одну зі своїх послуг. Тепер за повернення посилок до 30 кг не потрібно платити. Тобто відправникам не доведеться сплачувати 0,5% від вартості посилки, якщо одержувач відмовився її отримати.

"Нова пошта"

"Нова Пошта" була заснована в 2001 році в Україні як приватна компанія з надання поштово-логістичних послуг. Наразі вона залишається лідером ринку доставки, пропонуючи широкий спектр послуг як для приватних клієнтів, так і для бізнесу.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Нова Пошта" активно підтримувала українців різними способами.

Наприклад, вона безкоштовно доставляла гуманітарні вантажі, медикаменти, продукти харчування та інші необхідні речі як для цивільного населення, так і для Збройних сил України. У багатьох своїх відділеннях компанія збирала і передавала гуманітарну допомогу у співпраці з волонтерами та благодійними організаціями. Окрім цього, через "Нову Пошту" можна пожертвувати кошти для потреб української армії.

Компанія продовжила свою роботу попри війну та оперативно поверталася у міста та селища, які були звільнені від російських загарбників.