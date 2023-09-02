В Раді хочуть створити умови для прозорого відновлення та будівництва портової інфраструктури

"Повномасштабне російське вторгнення призвело до руйнування портової інфраструктури країни, до змін вантажопотоків та збільшення навантаження на порти Дунайського регіону. Нам терміново необхідно відновлювати зруйновані порти та розбудовувати нову портову інфраструктуру. Але через юридичну невизначеність у сфері виділення земельних ділянок, зайнятих морем, цей процес загальмувався", - пояснила Шуляк.

Земельні ділянки, зайняті морем, здебільшого перебувають за межами адміністративно-територіальних одиниць. Такими землями розпоряджається Кабмін, що ускладнює процедурі їхнього виділення для будівництва портової інфраструктури.

Шуляк наголосила, що наразі через законодавчу неврегульованість реалізація інвестпроєктів у сфері будівництва портової інфраструктури практично унеможливлена. Зокрема це вже призвело до зупинки інфраструктурних проєктів в Миколаївському морському порту.

"Ми маємо терміново навести лад у цій сфері. Законопроєкт чітко визначає, що для будівництва на водних територіях необхідно відводити земельну ділянку та чітко прописує процедуру її відведення. Але вода залишається загальнодержавним ресурсом, тому не може бути власністю приватних осіб", - зауважила голова профільного комітету.

Також визначає правила та обмеження, які стосуються формування ділянок та будівництва на внутрішніх морських водах та територіальному морі.

Зокрема передбачено, що будівництво у морських портах здійснюється виключно відповідно до плану розвитку порту. Це електронний документ, який розробляє Рада морського порту.

Шуляк зазначила, що всі інші документи, які стосуються розбудови портової інфраструктури, також цифровізують, вони будуть доступними та публічними у е-системі.

"Загалом законопроект спрощує механізм будівництва у внутрішніх морських водах та територіальному морі України, допомагає уникнути самочинного будівництва на цих територіях та створює передумови для залучення інвестицій та швидкому відновлені та розвитку портової інфраструктури України", - підсумувала Шуляк.