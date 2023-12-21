У Раді готуються голосувати за зміни в роботі місцевих рад

Профільний парламентський комітет рекомендував Верховній раді ухвалити законопроект № 6401, який стане антикорупційним запобіжником та дозволить максимально залучити мешканців громад до ухвалення важливих рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Це законопроект про максимальну залученість мешканців громад - щоб саме вони могли моніторити і бачити всі рішення місцевої влади. Це є надпотужним антикорупційним запобіжником", - пояснила Олена Шуляк.

За її словами, законопроєкт передбачає публікацію відеозаписів сесій та засідань постійних комісій місцевих рад, оприлюднення інформації про результати інвентаризацій та про об’єкти, які належать територіальній громаді.

"Також місцеві ради мають публікувати проєкти порядків денних засідань постійних комісій та результати поіменного голосування. Архів записів засідань має зберігатися щонайменше 5 років. А після завершення воєнного стану буде ще більше прозорості", - наголосила Шуляк.

Вона додала, що разом з цим документом комітет рекомендував парламенту ухвалити євроінтеграційний законопроєкт №10284. У ньому закладені стимули для участі держорганів та місцевої влади в реалізації програм та проєктів міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва.

"Обидві законодавчі ініціативи дуже довгоочікувані. І мова, в першу чергу, про громади. Децентралізація, впровадження реального народовладдя та будівництво міцної антикорупційної інфраструктури на законодавчому рівні триває", - підсумувала голова профільного комітету.